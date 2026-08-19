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Erker aan voorgevel woning aangevraagd in Vlijmen
Vandaag om 09:58
In Vlijmen is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een erker aan een woning aan de Copernicuslaan. De aanvraag, ingediend op 5 augustus, wordt momenteel behandeld door de gemeente Heusden.
De vergunningaanvraag betreft het bouwen van een erker aan de voorgevel van een woning aan de Copernicuslaan 3 in Vlijmen. Het gaat om een zogenoemde bouwactiviteit in het kader van het omgevingsplan. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer 2228670.
De gemeente Heusden beoordeelt momenteel de aanvraag. Zodra er een besluit is genomen en dit is verstuurd, kunnen mensen die direct geraakt worden door dit besluit bezwaar maken.
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