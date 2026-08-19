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Opslaghal Nieuwkuijk: vergunning ingetrokken

Vandaag om 09:58

De aanvraag voor een vergunning om een opslaghal te bouwen aan de Middelweg in Nieuwkuijk is door de aanvrager ingetrokken. Dit heeft de gemeente Heusden bekendgemaakt.

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Het gaat om een vergunningaanvraag met zaaknummer 2220224. Deze werd op 17 juni 2026 gepubliceerd en betrof het realiseren van een opslaghal ter hoogte van huisnummer 23 aan de Middelweg in Nieuwkuijk.

De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt. De gemeente Heusden heeft aangegeven dat er geen verdere actie meer wordt ondernomen rondom deze vergunning.

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