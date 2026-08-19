Vergunning aangevraagd voor nieuwe poorten in Heusden

In Heusden is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van poorten en een tuinpoort.

Gevonden voor jou

De gemeente Heusden heeft op 10 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het vervangen van een buitenpoort en een looppoortje, en het plaatsen van een nieuwe tuinpoort aan de Molenstraat 4. Het gaat om een pand dat als monument is aangewezen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2229437 en wordt momenteel beoordeeld. Zodra de gemeente hierover een besluit heeft genomen, kunnen betrokkenen die hier direct door geraakt worden bezwaar maken.