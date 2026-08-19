Vergunning voor woningaanpassing Wilhelminastraat in Vlijmen

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van de fundering van een woning aan de Wilhelminastraat in Vlijmen.

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Het college van Heusden heeft op 10 augustus 2026 toestemming gegeven voor het aanpassen van de fundering van een woning aan de Wilhelminastraat 11 in Vlijmen. Dit betreft een wijziging van een eerder verleende vergunning voor het vergroten van de woning, bekend onder nummer 1520897.

De vergunning heeft zaaknummer 2223402 en is op 10 augustus verzonden. Het project valt onder de categorie bouwactiviteit en richt zich op technische aanpassingen aan de fundering. Met deze nieuwe vergunning kan de eigenaar verder met de geplande werkzaamheden.