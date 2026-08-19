Overkapping en bijgebouw aangevraagd in Den Dungen

In Den Dungen is een vergunning aangevraagd voor een overkapping en bijgebouw aan de Spekstraat 1B. De aanvraag werd op 16 augustus 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Het gaat om het realiseren van een overkapping en een bijgebouw op het perceel aan de Spekstraat 1B.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Pas nadat de vergunning is verleend, is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Wie de stukken wil inzien, kan een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.