Beslistermijn verlengd voor crematorium in Schijndel

De gemeente Schijndel heeft de beslistermijn voor het nieuwe crematorium aan de Gestelseweg verlengd tot 29 september.

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De verlenging geldt voor de aanvraag om een in- en uitrit aan te leggen bij het perceel MCG00-O-617. Het crematorium wordt gebouwd aan de Gestelseweg in Schijndel, en de aanvraag heeft betrekking op wijzigingen aan de uitweg.

De gemeente moet uiterlijk op 29 september 2026 een besluit nemen over deze aanvraag. Dit proces valt onder de regels voor het maken, veranderen of gebruiken van een uitweg.