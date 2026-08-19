68 populieren in Berlicum worden gekapt en opnieuw aangeplant

In Berlicum is een vergunning aangevraagd voor het rooien van 68 populieren. De bomen staan tussen huisnummers 14 en 25 aan het Woud en zullen worden herplant.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 14 augustus 2026 ingediend en betreft werkzaamheden in het kader van het omgevingsplan. Het rooien van de populieren valt onder de aanlegwerkzaamheden die zijn opgenomen in de vergunningaanvraag.

De bomen worden vervangen door nieuwe aanplant, zodat het groen behouden blijft. De locatie is het Woud, een straat in Berlicum, waar de bomen staan tussen de huisnummers 14 en 25.