Dakkapel aan voorzijde woning aangevraagd in Berlicum

Voor een woning aan de Hermelijnhage 55 in Berlicum is een vergunning aangevraagd om een dakkapel aan de voorkant te plaatsen.

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Op 16 augustus 2026 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwactiviteit aan Hermelijnhage 55 in Berlicum. De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.

De vergunning valt onder de categorie 'Omgevingsplanactiviteit Bouwen'. Het proces is nog in de beginfase, waardoor er op dit moment geen mogelijkheid is om een bezwaar of zienswijze in te dienen. Dit kan pas als de vergunning is verleend.