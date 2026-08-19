Uitbouw woning aangevraagd in 's Gravenmoer

Er is een aanvraag ingediend voor een uitbouw aan een woning in 's Gravenmoer. Het gaat om een bouwactiviteit op de Prinsenstraat 16. De gemeente Dongen beoordeelt de aanvraag binnen acht weken.

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Op 14 augustus 2026 heeft de gemeente Dongen een vergunningsaanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan de Prinsenstraat 16 in 's Gravenmoer. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De gemeente heeft doorgaans acht weken nodig om een besluit te nemen. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met zes weken. Als er nog aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling tijdelijk worden opgeschort.