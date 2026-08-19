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Verduurzaming monumentale woning in Dongen aangevraagd

Vandaag om 10:02

Op 15 augustus is een aanvraag gedaan voor verduurzaming van een monumentale woning aan de Sint Josephstraat in Dongen.

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De aanvraag gaat over onderhoud en verduurzaming van een monument op het adres Sint Josephstraat 37, 5104EA Dongen. Het is ingediend onder zaaknummer Z2026-00001291. De gemeente heeft acht weken om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging van zes weken.

Bij monumentale gebouwen gelden speciale regels, omdat ze beschermd zijn vanwege hun historische waarde. Het plan wordt daarom beoordeeld op rijksmonumentenactiviteit, wat betekent dat de werkzaamheden zorgvuldig moeten passen bij het karakter van het monument.

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