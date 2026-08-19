Nummerwijziging vastgesteld voor Prof. Eykmanweg in Waalwijk

Het College van Waalwijk heeft op 17 augustus besloten om de nummering van de adressen aan de Prof. Eykmanweg 8 en 8a te wijzigen.

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Het adres Prof. Eykmanweg 8 in Waalwijk heeft een nieuwe nummeraanduiding gekregen. Het oude nummer 8 is ingetrokken, en de nieuwe nummers 8 en 8a zijn vastgesteld. Dit besluit is twee dagen geleden, op 17 augustus 2026, officieel bekendgemaakt.

De wijziging heeft te maken met een besluit van het College van Waalwijk, dat bekendstaat onder zaaknummer WWK-2026-018881. Wie de stukken wil inzien, kan een afspraak maken bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving.