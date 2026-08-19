Ingetrokken vergunning voor bomenkap in Waalwijk

Een aanvraag voor het kappen van twee bomen aan de Hugo Verrieststraat in Waalwijk is door de aanvrager ingetrokken.

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Op 4 augustus 2026 werd een aanvraag ingediend voor het kappen van twee bomen aan de Hugo Verrieststraat 4 in Waalwijk. De aanvraag was geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019356.

De geplande bomenkap, ook wel het vellen van houtopstand genoemd, zou plaatsvinden op deze locatie. Op 17 augustus 2026 heeft de aanvrager besloten de aanvraag in te trekken. Daarmee zal de kap voorlopig niet doorgaan.