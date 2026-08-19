Onderhoud en verduurzaming daken bij 25 woningen in Goirle

In Goirle is een vergunning aangevraagd voor het verduurzamen van daken van 25 huurwoningen aan de Tobias Asserstraat. De aanvraag werd op 15 augustus door de gemeente ontvangen.

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Het gaat om woningen aan zowel de even als oneven huisnummers van de Tobias Asserstraat in Goirle. De werkzaamheden omvatten onderhoud en verduurzaming van de daken.

De aanvraag valt onder bouwactiviteiten met technische en omgevingsplan-gerelateerde veranderingen. De gemeente heeft tot 12 oktober 2026 om een besluit te nemen, maar deze termijn kan eventueel verlengd worden.