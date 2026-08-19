Bodemsanering met minerale olie gemeld in Hapert

Er is een melding gedaan voor bodemsanering aan de Oude Provincialeweg 86 in Hapert. Het gaat om het verwijderen van verontreiniging met minerale olie door AECOM Netherlands B.V. De gemeente Bladel ontving de melding op 7 juli.

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Het bedrijf AECOM Netherlands B.V. gaat aan de Oude Provincialeweg 86 in Hapert de bodem saneren vanwege verontreiniging met minerale olie. De melding is ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), wat inhoudt dat dit een kennisgeving is en geen bezwaarprocedure mogelijk is.

De melding werd op 7 juli 2026 gedaan bij de gemeente Bladel. Aan de procedure is zaaknummer Z-2026-011605 gekoppeld. Dit nummer wordt gebruikt voor correspondentie over de melding.