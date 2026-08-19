Gemeente Laarbeek geeft woningbouwprojecten prioriteit bij stroomcapaciteit

De gemeente Laarbeek heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld om woningbouwprojecten in gebieden met een tekort aan stroomcapaciteit voorrang te geven. Het doel is om met duidelijke criteria projecten te selecteren die sneller een aansluiting kunnen krijgen.

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De regels, die op 18 augustus zijn vastgesteld, zorgen voor een transparante volgorde van aanvragen voor stroomcapaciteit. Woningbouwprojecten krijgen prioriteit op basis van criteria zoals de startdatum van de bouw, de mate van voorbereiding en het maatschappelijk belang. Gemeentelijke projecten worden daarbij gelijk behandeld aan projecten van ontwikkelaars.

Door de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet kunnen sommige bouwplannen niet doorgaan. Met deze regels kan de gemeente al vroeg in het proces capaciteit reserveren bij de netbeheerder, zodat belangrijke projecten niet vertragen. De regels zijn ook bedoeld om juridische risico’s te beperken en de verdeling eerlijk te maken.

Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten volgens deze werkwijze aanvragen indienen. De gemeente Laarbeek wil hiermee bijdragen aan het oplossen van het woningtekort, vooral in gebieden waar de beschikbaarheid van stroomcapaciteit een probleem is.