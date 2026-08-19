Kabel- en leidingwerkzaamheden bij Weg naar Wouw in Huijbergen

In Huijbergen is een vergunning verleend voor kabel- en leidingwerkzaamheden bij Weg naar Wouw 46. De werkzaamheden zijn goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Woensdrecht.

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De vergunning voor de werkzaamheden is op 11 augustus 2026 verzonden. Het gaat om het aanleggen of aanpassen van kabels en leidingen op het adres Weg naar Wouw 46, 4635 RJ in Huijbergen.

De exacte startdatum van de werkzaamheden is niet bekendgemaakt. Het besluit is genomen door de gemeente Woensdrecht, die verantwoordelijk is voor de goedkeuring van dergelijke projecten.