Gehandicaptenparkeerplaats in Hoogerheide opgeheven

De gehandicaptenparkeerplaats aan de K.L.M. Laan 47 in Hoogerheide is opgeheven. De eigenaar van de vergunning heeft dit aangevraagd omdat hij geen auto meer bezit.

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De gemeente Woensdrecht heeft besloten de gehandicaptenparkeerplaats aan de K.L.M. Laan 47 in Hoogerheide terug te brengen tot een openbare parkeerplaats. De parkeerplaats was gereserveerd voor het kenteken 45-NV-VN, maar dit is niet langer nodig.

Het besluit is genomen op basis van de beleidsregels voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen en de Wegenverkeerswet. De vergunninghouder heeft aangegeven geen gebruik meer te maken van de parkeerplaats omdat hij geen auto meer bezit. Hierdoor vervalt de noodzaak voor een gereserveerde plek.