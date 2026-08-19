Gemeente Woensdrecht wil grond verkopen als tuingebruik

De gemeente Woensdrecht is van plan om een perceel van 41 vierkante meter aan de Prins Bernhardstraat in Hoogerheide te verkopen. Het stuk grond, dat nu wordt gebruikt als openbaar groen, kan door de eigenaar van een naastgelegen woning als tuin worden gebruikt.

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Het perceel ligt direct naast de woning aan Wouwbaan 45 in Hoogerheide en grenst niet aan andere huizen. Volgens de gemeente is de eigenaar van deze woning de enige logische gegadigde voor de aankoop. Dit sluit aan bij het beleid voor de verkoop van kleine stukken groen en reststroken.

De verkoop heeft geen invloed op de toegang tot andere woningen in de buurt. De openbare weg blijft volledig vrij, en doorgangen naar nabijgelegen woningen, zoals Prins Bernhardstraat 43 en 45 en de achteruitgang van Wouwbaan 47, blijven ongewijzigd.