Herinrichting Lage Raam in Land van Cuijk goedgekeurd

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het herinrichten van de Lage Raam bij Werkvak A. Het besluit werd genomen op 14 augustus 2026.

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De herinrichting van de Lage Raam, specifiek Werkvak A, is officieel goedgekeurd door de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om werkzaamheden die vallen onder een omgevingsvergunning. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00001978 en werd op 14 augustus 2026 genomen.

Deze vergunning maakt het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden mogelijk. Het project vindt plaats in de gemeente Land van Cuijk en heeft als doel om het gebied opnieuw in te richten. De exacte aard van de werkzaamheden wordt niet verder toegelicht.