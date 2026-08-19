Omgevingsvergunning verleend voor veehouderij in Haps

De gemeente Land van Cuijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor een veehouderij aan de Kampsestraat in Haps. Het besluit is op 13 augustus genomen en vanaf 19 augustus in te zien.

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Het gaat om een vergunning voor een milieubelastende activiteit bij een veehouderij op Kampsestraat 49 in Haps. Daarbij zijn maatwerkvoorschriften opgesteld, wat betekent dat specifieke regels gelden die passen bij deze situatie. Over de ontwerpbeschikking zijn geen bezwaren ingediend.

Het besluit ligt tot en met 30 september ter inzage. Documenten zijn online beschikbaar via officiële bekendmakingen. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord, onder vermelding van het zaaknummer Z/262356.