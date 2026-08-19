Boerderij in Rijkevoort krijgt nieuwe functie als opslagbedrijf

De voormalige nertsenhouderij aan de Hoekstraat 6 en 6a in Rijkevoort krijgt een nieuwe bestemming. Het bedrijf schakelt om naar een combinatie van akkerbouw, veehouderij en caravan- en bootstalling.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft een ontwerpbesluit opgesteld om het omgevingsplan aan te passen. Hiermee wordt de omschakeling van de locatie mogelijk gemaakt. Het gaat om een agrarisch verbreed bedrijf dat naast akkerbouw en veehouderij ook ruimte biedt voor het stallen van caravans, campers en boten.

De intensieve veehouderij en pelsdierhouderij verdwijnen als functies van het terrein. Het bouwvlak wordt kleiner en er komt een landschappelijke inpassing. Dit moet uiterlijk binnen anderhalf jaar na definitieve goedkeuring van het besluit gerealiseerd zijn. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage bij de gemeente Land van Cuijk.