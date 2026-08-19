Bouwplannen voor erker aan Merwedelaan in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een erker aan een woning aan de Merwedelaan. De aanvraag werd op 15 augustus 2026 ingediend.

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Het gaat om een woning op de Merwedelaan 19 in Son en Breugel. Burgemeester en wethouders hebben de plannen in behandeling genomen, maar deze liggen niet ter inzage.

Het college zal nog een besluit nemen over de aanvraag. Tot die tijd kunnen bezwaren niet worden ingediend. Het zaaknummer van de aanvraag is 08483824728.