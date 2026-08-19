Proef met verkeersremmende maatregelen in Lensheuvel beëindigd

De verkeersremmende betonblokken in de Lensheuvel worden vanaf 24 augustus verwijderd. De proef, gestart in oktober 2025, heeft niet het gewenste effect op de verkeersveiligheid gehad.

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De betonblokken werden geplaatst om het verkeer langzamer te laten rijden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit reacties van buurtbewoners en een enquête van de werkgroep blijkt echter dat de maatregelen niet goed werken. Veel mensen ervaren de verkeerssituatie juist als minder duidelijk en onveiliger.

De gemeente Reusel-De Mierden heeft daarom samen met de Werkgroep Verkeerssituatie Lensheuvel besloten om de betonblokken weg te halen. Dit gebeurt in de week van 24 augustus. De gemeente blijft zich inzetten voor een veiligere Lensheuvel en onderzoekt welke andere maatregelen wél effectief kunnen zijn.

De werkgroep en gemeente blijven samenwerken om de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren. Bewoners worden op de hoogte gehouden van eventuele nieuwe plannen.