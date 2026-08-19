Biest-Houtakker lanceert website voor duurzaamheid

In Biest-Houtakker is afgelopen vrijdag de website Duurzaam Biest gelanceerd. Het platform helpt inwoners bij het verduurzamen van hun woningen en deelt plannen voor een energieneutraal dorp. Het streven is om Biest-Houtakker in 2030 volledig energieneutraal te maken.

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Het initiatief Duurzaam Biest is opgezet door inwoners van Biest-Houtakker om samen te werken aan de energietransitie. Door gebruik te maken van het zogenaamde uitdaagrecht, nemen de inwoners zelf het voortouw in het afscheid nemen van aardgas en het verduurzamen van hun dorp.

Op de nieuwe website, www.duurzaambiest.nl, kunnen inwoners allerlei informatie vinden over hoe zij hun woning kunnen verduurzamen en welke plannen er zijn voor de toekomst. Het dorp heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, wat betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt.

Trots op samenwerking

De gemeente Hilvarenbeek, waar Biest-Houtakker onder valt, spreekt van een succesvol bewonersinitiatief. De samenwerking tussen inwoners en gemeente wordt geprezen en biedt een voorbeeld voor andere dorpen die willen bijdragen aan de energietransitie.

Inwoners die meer willen weten over de plannen en mogelijkheden kunnen terecht op de website van Duurzaam Biest.