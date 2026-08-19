Aanvraag omgevingsvergunning woningen Speelhuislaan Breda niet compleet

De aanvraag voor het bouwen van woningen aan de Speelhuislaan in Breda is nog niet volledig. De gemeente heeft op 17 augustus aanvullende gegevens gevraagd, waardoor de beslistermijn is opgeschort. Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden en het aanleggen van een in- en uitrit.

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De gemeente Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan de Speelhuislaan. De vergunning betreft het bouwen van woningen in Fase 2a, met verschillende plandelen en een stalling. Ook het aanleggen van een in- en uitrit maakt onderdeel uit van de aanvraag.

Op 17 augustus heeft de gemeente de aanvrager gevraagd om aanvullende gegevens. Hierdoor wordt de beslistermijn tijdelijk opgeschort met maximaal zes weken. Dit betekent dat de gemeente nog geen besluit kan nemen totdat de aanvraag compleet is.

De omgevingsvergunning is nodig voor activiteiten zoals het bouwen, verbouwen of aanleggen. Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit opnieuw publiceren. Pas dan is bezwaar mogelijk als de vergunning tegen jouw belangen ingaat.