Ontheffing geluid voor knalapparaten in Hooge Zwaluwe

De gemeente Drimmelen heeft ontheffing verleend voor het plaatsen van knalapparaten op drie percelen aan de Hamseweg in Hooge Zwaluwe. Dit geldt van 17 augustus tot en met 18 oktober 2026.

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Op 17 augustus heeft de gemeente Drimmelen toestemming gegeven voor het maken van geluid door twee knalapparaten. De apparaten komen op de percelen met nummers 3, 17 en 24 aan de Hamseweg 2 in Hooge Zwaluwe.

De ontheffing geldt voor een periode van twee maanden, tot en met 18 oktober. Knalapparaten worden vaak gebruikt om vogels te verjagen, bijvoorbeeld in landbouwgebieden.