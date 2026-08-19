Terrasvergunning eilandterras in Ravenstein beschikbaar

Vanaf 1 oktober is een eilandterras beschikbaar op de kruising Marktstraat en Sint Luciastraat in Ravenstein. Exploitanten met een horecavergunning kunnen tot 16 september een aanvraag indienen bij de gemeente Oss.

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Het terras, gelegen bij de historische pomp in Ravenstein, kan tien jaar worden gebruikt. Voor deze schaarse vergunning geldt een speciale procedure volgens het Horeca- en terrassen uitvoeringsbeleid van de gemeente Oss.

Alleen exploitanten met een horecavergunning waarvan de openbare inrichting grenst aan het beoogde terras mogen een aanvraag indienen. Deze moet een plattegrond bevatten met de locatie en inrichting van het terras. Onvolledige aanvragen kunnen tot twee weken na indiening worden aangevuld.

Bij meerdere complete aanvragen voor dezelfde locatie wordt er geloot. De loting vindt plaats op 22 september om tien uur ’s ochtends in het gemeentehuis van Oss. Aanvragers mogen hierbij aanwezig zijn.