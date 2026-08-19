Vergunning verleend voor 29 appartementen in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor de bouw van 29 appartementen aan de Barbeelweg in Raamsdonksveer.

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Op 12 augustus 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten een vergunning te verlenen voor de nieuwbouw van 29 appartementen aan de Barbeelweg 3 tot en met 59 in Raamsdonksveer. Het besluit is genomen voor verschillende bouwactiviteiten, waaronder technische bouw en het afwijken van regels in het omgevingsplan.