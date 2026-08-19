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Vergunning verleend voor 29 appartementen in Raamsdonksveer
Vandaag om 10:34
De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor de bouw van 29 appartementen aan de Barbeelweg in Raamsdonksveer.
Op 12 augustus 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten een vergunning te verlenen voor de nieuwbouw van 29 appartementen aan de Barbeelweg 3 tot en met 59 in Raamsdonksveer. Het besluit is genomen voor verschillende bouwactiviteiten, waaronder technische bouw en het afwijken van regels in het omgevingsplan.
De appartementen komen op kadastraal perceel RDK02 K 5706 te staan. Door het besluit kan er gestart worden met de voorbereidingen voor de bouw. De vergunning geldt specifiek voor de genoemde locatie en activiteiten.
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