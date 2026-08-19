Handelsreclame op Schonckplein in Geertruidenberg aangevraagd

Op Schonckplein 1 in Geertruidenberg is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van handelsreclame. De gemeente heeft deze aanvraag op 7 augustus ontvangen.

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Het gaat om een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000697. Volgens de standaard procedure neemt de gemeente binnen acht weken een besluit, tenzij er aanvullende gegevens nodig zijn of de termijn wordt verlengd.

Het Schonckplein ligt in het centrum van Geertruidenberg. Handelsreclame betreft bijvoorbeeld borden, vlaggen of andere uitingen om producten of diensten te promoten. Over eventuele goedkeuring wordt later een besluit genomen.