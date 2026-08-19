Gevels Simon van Sonplein in Raamsdonksveer worden gestuct

Op Simon van Sonplein 14 in Raamsdonksveer zijn plannen om de gevels te stucen.

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Op 11 augustus heeft de gemeente Geertruidenberg een aanvraag ontvangen om de gevels van het pand aan Simon van Sonplein 14 te stucen. Het gaat om een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000703.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, tenzij aanvullende informatie nodig is. In dat geval kan de termijn worden verlengd met zes weken of tijdelijk worden opgeschort.