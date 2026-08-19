Navigatie overslaan
Ontdek

Gevels Simon van Sonplein in Raamsdonksveer worden gestuct

Vandaag om 10:34

Op Simon van Sonplein 14 in Raamsdonksveer zijn plannen om de gevels te stucen.

Gevonden voor jou

Op 11 augustus heeft de gemeente Geertruidenberg een aanvraag ontvangen om de gevels van het pand aan Simon van Sonplein 14 te stucen. Het gaat om een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000703.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, tenzij aanvullende informatie nodig is. In dat geval kan de termijn worden verlengd met zes weken of tijdelijk worden opgeschort.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geertruidenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.