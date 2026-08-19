Vergunning verleend voor dichtzetten loggia in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het dichtzetten van de loggia op Zandheuvel 24 in Raamsdonksveer. Het besluit werd genomen op 10 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat specifiek om het dichtzetten van de loggia op het genoemde adres. Dit betekent dat de aanvraag is goedgekeurd en de werkzaamheden mogen beginnen.

Het besluit en de bijbehorende documenten zijn op aanvraag in te zien bij de gemeente Geertruidenberg. De termijn voor het indienen van een bezwaar tegen dit besluit loopt tot en met 22 september 2026.