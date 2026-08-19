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Kozijnen vervangen in Raamsdonksveer: aanvraag ingediend
Vandaag om 10:34
Op Wolvendonk 3 in Raamsdonksveer is een aanvraag gedaan voor het vervangen van kozijnen. De gemeente heeft deze op 7 augustus 2026 ontvangen.
De aanvraag betreft een bouwactiviteit in het kader van het omgevingsplan. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000698.
De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, tenzij de termijn wordt verlengd met zes weken of tijdelijk wordt opgeschort. Dit kan gebeuren als aanvullende informatie nodig is.
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