Nieuwe huisnummers vastgesteld voor Barbeelweg in Raamsdonksveer

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg hebben nieuwe huisnummers vastgesteld voor de Barbeelweg in Raamsdonksveer. Het besluit geldt voor de adressen 3 tot en met 59, allemaal oneven nummers, met ingang van 12 augustus 2026. De nummers zijn verdeeld over appartementen van de begane grond tot en met de vierde verdieping.

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De vastgestelde huisnummers aan de Barbeelweg in Raamsdonksveer variëren van nummer 3 tot en met 59 en zijn uitsluitend oneven. De appartementen zijn verdeeld over vijf verdiepingen, waarbij elk nummer correspondeert met een specifieke woonruimte. De gebruiksoppervlaktes verschillen per appartement, van ongeveer 49 tot 89 vierkante meter.

Het besluit is genomen op 12 augustus 2026 en bevat huisnummertekeningen, passend bij de situatietekening van het gebouw. De gemeente Geertruidenberg heeft dit vastgelegd volgens de regels van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) uit 2010.