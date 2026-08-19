Geertruidenberg verlengt procedure voor opslag grond en tegels

De gemeente Geertruidenberg heeft besloten de procedure te verlengen voor een aanvraag om tijdelijk grond en tegels op te slaan aan Buitenvest 31.

Gevonden voor jou

Het besluit om de procedure te verlengen werd op 12 augustus 2026 genomen. Het gaat om een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000555 voor het tijdelijk opslaan van grond en tegels op locatie Buitenvest 31, 4931CG Geertruidenberg.

De verlenging bedraagt zes weken. Dit betekent dat er meer tijd is voor het afhandelen van de aanvraag. De opslag van grond en tegels kan invloed hebben op de omgeving, waardoor een zorgvuldige beoordeling noodzakelijk is.