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Termijn verlengd voor aanvraag tijdelijke BSO in Geertruidenberg
Vandaag om 10:34
De gemeente Geertruidenberg heeft de procedure voor een aanvraag verlengd. Het gaat om tijdelijke huisvesting van een BSO op sportpark Hier-O.
Op 13 augustus 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten om de behandeling van de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000472 te verlengen. De aanvraag betreft de tijdelijke huisvesting van een buitenschoolse opvang (BSO) op sportpark Hier-O aan de Oude Stadsweg 2.
De procedure is verlengd met zes weken. Dit betekent dat de gemeente meer tijd neemt om het besluit over de aanvraag te beoordelen.
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