Nieuwe standplaatsvergunning voor weekmarkt Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor een standplaats op de weekmarkt in Rijen. Laarman Noten en Zuidvruchten mag vanaf 1 september noten, zuidvruchten en verpakte levensmiddelen verkopen.

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Het gaat om een standplaats op het Wilhelminaplein in Rijen, waar de weekmarkt elke donderdag plaatsvindt van half één tot vijf uur in de middag. Laarman Noten en Zuidvruchten uit Tilburg mag hier tot en met 1 september 2027 hun producten aanbieden.

De vergunning werd op 17 augustus 2026 verzonden. Hiermee wordt voorzien in een gevarieerd aanbod van levensmiddelen op de markt.