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Bodemsanering op Ambachtsweg in Oosterhout afgerond

Vandaag om 11:05

In Oosterhout is de bodemsanering op de Ambachtsweg afgerond. De bodem bevatte meer dan 25 kubieke meter vervuilde grond boven de interventiewaarde.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden aan de bodem op de Ambachtsweg in Oosterhout zijn uitgevoerd volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het ging om vervuilde grond die de interventiewaarde overschreed, wat betekent dat de bodemkwaliteit ernstig aangetast was.

De sanering is op 17 augustus 2026 afgehandeld. De melding hierover ligt niet ter inzage en het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen tegen deze procedure.

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