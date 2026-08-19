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Graven in bodem met vervuiling gemeld in Oosterhout
Vandaag om 11:05
Bij de Ambachtsweg in Oosterhout is gemeld dat meer dan 25 m3 vervuilde grond wordt afgegraven. De bodemkwaliteit op deze plek is hoger dan de interventiewaarde.
Op 17 augustus 2026 is een melding afgehandeld over het graven in de bodem bij de Ambachtsweg in Oosterhout. Het gaat om grond waarvan de vervuiling boven de interventiewaarde ligt. In totaal wordt meer dan 25 kubieke meter afgegraven.
De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en heeft zaaknummer Z2026-00020734. Tegen deze melding kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend. Het document is ook niet ter inzage beschikbaar.
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