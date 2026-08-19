Container mag tijdelijk op gemeentegrond in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven om een container tijdelijk op gemeentegrond te plaatsen aan de Graaf Engelbrechtstraat 36. Dit besluit is op 4 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een tijdelijke omgevingsvergunning waarmee de container op gemeentegrond mag staan. De locatie bevindt zich aan de Graaf Engelbrechtstraat in Oosterhout. Het zaaknummer van deze vergunning is 1101830.

De vergunning treedt direct in werking vanaf de bekendmakingsdatum. Wie vragen heeft over de plannen, kan deze digitaal opvragen bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout.