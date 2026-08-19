Gilze en Rijen test laadpalen zonder gereserveerde parkeerplaatsen

In Gilze en Rijen start een proef met laadpalen waarvoor geen parkeerplaats exclusief is gereserveerd. Tot februari 2027 mogen ook auto's zonder stekker hier parkeren. Het doel is te onderzoeken of exclusieve parkeerplaatsen voor elektrische auto's altijd nodig zijn.

Gevonden voor jou

De gemeente Gilze en Rijen doet mee aan een proef waarbij laadpalen worden geplaatst zonder dat er vaste parkeerplaatsen worden gereserveerd voor elektrische auto's. Zowel elektrische als niet-elektrische voertuigen mogen hier parkeren. Bij deze laadpalen wordt een groen verkeersbord of een groene laadtegel geplaatst, die alleen informeert dat er een laadpaal aanwezig is. Dit bord heeft geen juridische status.

De proef loopt tot februari 2027 en wordt uitgevoerd in samenwerking met andere gemeenten in de provincie. Normaal gesproken worden één of twee parkeerplaatsen bij laadpalen exclusief gereserveerd voor elektrische voertuigen, maar de gemeente onderzoekt nu of dit altijd noodzakelijk is. Het aantal elektrische auto's neemt toe, terwijl de beschikbare ruimte op straat beperkt blijft.

Locaties in Gilze en Rijen

In totaal worden laadpalen zonder gereserveerde parkeerplaatsen op zeven locaties in Gilze en Rijen geplaatst. Het gaat om Gagelrijs, Hengelstraat, Mariastraat, Paulus Potterhof, Thorbeckeplein en Vreedestraat in Rijen, en Wildschut in Gilze.

Onderzoek naar gebruik

Tijdens de proefperiode wordt nauwkeurig gevolgd hoe de laadpalen worden gebruikt. De gemeente kijkt daarbij naar verschillende factoren, zoals het daadwerkelijke gebruik van de laadpalen, ervaringen van inwoners en signalen uit de buurt. Ook wordt geanalyseerd of de beschikbaarheid van laadplekken voldoende is.

Op basis van de resultaten zal de gemeente samen met de betrokken partijen beoordelen of de proef succesvol is geweest. Dit kan leiden tot een besluit om vaker laadpalen zonder gereserveerde parkeerplaatsen te gebruiken.