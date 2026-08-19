Gemeente Oirschot steunt woningbouw bij netcapaciteit

Gemeente Oirschot gaat woningbouwprojecten voordragen voor prioriteit bij het toekennen van netcapaciteit. Dit is mogelijk door een nieuwe landelijke regeling, die vanaf 1 oktober 2026 van kracht is. Gemeenten in het verzorgingsgebied van hoogspanningsstation Best kunnen projecten al vroeg aanmelden bij de netbeheerder. Zo wordt geprobeerd woningbouw en onderwijshuisvesting beter te ondersteunen.

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Door de toenemende druk op het elektriciteitsnet is het verdelen van beschikbare capaciteit een uitdaging. Met de nieuwe regeling kunnen gemeenten projecten eerder aanmelden, waardoor ze mogelijk sneller gebruik kunnen maken van vrijkomende netcapaciteit. Dit geldt voor gemeenten Oirschot, Best en delen van Son en Breugel, die allemaal zijn aangesloten op hoogspanningsstation Best.

Vanaf 1 oktober 2026 kunnen deze gemeenten een volgordelijst indienen bij de netbeheerder. Op deze lijst staan onderwijs- en woningbouwprojecten gerangschikt op basis van prioriteit. Hoewel een plek op de lijst geen garantie biedt voor aansluiting, vergroot het de kans dat projecten sneller gerealiseerd kunnen worden. De uiteindelijke toekenning blijft afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Voor welke projecten?

De regeling richt zich op woningbouw- en onderwijsprojecten die binnen tien jaar gerealiseerd worden. Dit kan nieuwbouw zijn, maar ook sloop en nieuwbouw, transformatie van bestaande gebouwen naar woningen of uitbreiding van panden met extra woningen. Projecten zoals verduurzaming van bestaande woningen of aanvragen voor laadpalen vallen buiten deze regeling.

Gemeenten Best en Son en Breugel hebben hun eigen procedures voor aanmelding van projecten. In alle gevallen beslist de netbeheerder uiteindelijk over de toekenning van capaciteit, afhankelijk van de technische mogelijkheden van het elektriciteitsnet.

Beleidsregels in ontwikkeling

De criteria voor de rangschikking van projecten worden vastgelegd in beleidsregels. Zodra deze regels zijn vastgesteld, worden ze gepubliceerd door de gemeente Oirschot. Dit biedt meer duidelijkheid over hoe projecten beoordeeld worden en welke stappen nodig zijn voor een volledige aanvraag.

De regeling is een belangrijke stap om woningbouw en onderwijshuisvesting in de regio te versnellen. Gemeenten hopen hiermee de druk op het elektriciteitsnet op lange termijn beter te kunnen beheren.