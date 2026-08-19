Baarle-Nassau test laadpalen zonder vaste parkeerplaatsen

In Baarle-Nassau start een proef met laadpalen waar ook niet-elektrische auto's mogen parkeren. De test loopt tot februari 2027 en moet uitwijzen of gereserveerde parkeerplaatsen bij laadpalen altijd nodig zijn.

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Baarle-Nassau heeft laadpalen geplaatst waar geen vaste parkeerplaatsen voor elektrische auto's worden gereserveerd. Bij deze palen mogen ook auto's zonder stekker parkeren. De gemeente gebruikt groene verkeersborden en laadtegels om aan te geven dat er een laadpaal aanwezig is, maar deze hebben geen juridische status.

Doorgaans reserveert de gemeente één of twee parkeerplaatsen bij een laadpaal, zodat elektrische auto's kunnen opladen. Door de groei van het aantal elektrische auto's en de beperkte ruimte op straat onderzoekt de gemeente nu of dit altijd noodzakelijk is. De proef, die samen met andere gemeenten in de provincie wordt uitgevoerd, moet meer inzicht geven in het gebruik.

Parkeren zonder beperkingen

Bij de laadpalen in Baarle-Nassau worden geen officiële verkeersborden geplaatst die parkeerplaatsen exclusief voor elektrische auto's reserveren. In plaats daarvan worden informatieve groene borden of tegels gebruikt. Hierdoor kunnen ook andere voertuigen gebruikmaken van de parkeerplaatsen.

De testlocatie is aan de Nassaulaan in Baarle-Nassau. De gemeente volgt het gebruik van de laadpalen en verzamelt feedback van inwoners en signalen uit de buurt. Ook wordt gekeken naar de beschikbaarheid van laadplekken voor elektrische auto's.

Resultaten en toekomst

Na afloop van de proef wordt beoordeeld of het experiment succesvol is geweest. De resultaten bepalen of de gemeente in de toekomst vaker laadpalen zonder gereserveerde parkeerplaatsen gaat plaatsen.