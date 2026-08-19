Proef met laadpalen zonder vaste parkeerplaatsen in Alphen-Chaam

Alphen-Chaam test tot februari 2027 laadpalen zonder gereserveerde parkeerplaatsen. Hier mogen ook auto’s zonder stekker parkeren. Met deze proef onderzoekt de gemeente of exclusieve parkeerplekken voor elektrische auto’s echt nodig zijn.

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De gemeente Alphen-Chaam neemt deel aan een proef waarbij laadpalen worden geplaatst zonder dat er vaste parkeerplaatsen voor elektrische auto’s bij worden aangewezen. Deze laadpalen zijn toegankelijk voor alle voertuigen, dus ook voor auto’s zonder stekker. De proef loopt tot februari 2027 en moet inzicht geven in hoe zulke laadpalen worden gebruikt.

Bij de laadpalen komen geen officiële verkeersborden die parkeerplaatsen reserveren voor elektrische voertuigen. In plaats daarvan worden groene borden of laadtegels geplaatst, die alleen aangeven dat er een laadpaal aanwezig is. Deze markeringen hebben geen juridische status, waardoor iedereen op deze plekken mag parkeren.

Ruimte op straat onder druk

De gemeente wil met de proef onderzoeken of exclusieve parkeerplekken bij laadpalen nog noodzakelijk zijn. Door de groei van het aantal elektrische auto’s en de beperkte ruimte op straat wordt gezocht naar nieuwe oplossingen. Normaal gesproken worden één of twee parkeerplaatsen bij een laadpaal gereserveerd voor elektrische auto’s, zodat ze kunnen opladen. De proef moet uitwijzen of dat beleid aangepast kan worden.

De laadpalen zonder gereserveerde parkeerplaatsen zijn onder meer te vinden aan de Kinderbeemd in Chaam. Het gebruik van de laadpalen wordt gedurende de proef nauwlettend gevolgd. Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar de beschikbaarheid van laadplekken en de ervaringen van inwoners.

Resultaten bepalen toekomst

Op basis van de verzamelde gegevens beoordeelt Alphen-Chaam na afloop van de proef of het concept succesvol is. De gemeente besluit dan of laadpalen zonder vaste parkeerplaatsen vaker zullen worden toegepast. Het doel is om een efficiëntere verdeling van parkeerruimte te vinden, die aansluit bij de behoeften van zowel elektrische als niet-elektrische voertuigen.