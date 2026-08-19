Meedenken over groene toekomst Pieter Vreedeplein

Het Pieter Vreedeplein in Tilburg krijgt een nieuwe, groenere inrichting. Inwoners mogen hierover meedenken via een vragenlijst die tot en met 8 september is in te vullen.

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Een groot deel van het Pieter Vreedeplein is sinds begin dit jaar bouwterrein voor de woontoren Victoria. Dit biedt de gemeente de kans om ook het plein zelf opnieuw in te richten. Het doel is om het plein groener en aantrekkelijker te maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

De nieuwe inrichting moet een fijne plek creëren voor wonen, winkelen, ondernemen en verblijven. Daarbij zijn er technische en praktische uitdagingen. Onder een groot deel van het plein ligt een parkeergarage, wat het planten van bomen bemoeilijkt. Toch is er veel behoefte aan meer groen.

Ruimte verdelen

Naast groen moeten er ook plekken blijven voor leveranciers, looproutes en terrassen. Niet alles kan op het plein worden gerealiseerd, waardoor keuzes noodzakelijk zijn. De gemeente wil deze afwegingen samen met inwoners maken.

De vragenlijst, waarin inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het Pieter Vreedeplein, is tot en met dinsdag 8 september beschikbaar. De resultaten worden gebruikt in het ontwerpproces, dat in september start.