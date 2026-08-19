Nieuwe reanimatiecursussen in Oirschot

In Oirschot worden dit jaar nieuwe reanimatiecursussen gegeven. De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginners als gevorderden en worden georganiseerd door de Werkgroep AED Oirschot.

Gevonden voor jou

De Werkgroep AED Oirschot zet zich in voor een hartveilig Oirschot. Het doel is een goed functionerend AED-netwerk in de gemeente, met voldoende geregistreerde AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ook werkt de werkgroep aan het opleiden van burgerhulpverleners, zodat zij via HartslagNu.nl snel ingezet kunnen worden bij een hartstilstand.

In de gemeente zijn momenteel ongeveer 65 AED-apparaten beschikbaar. Deze kunnen worden ingezet bij een 112-melding van een hartstilstand. Daarnaast heeft de werkgroep al bijna 500 inwoners opgeleid in reanimatie.

Nieuwe cursussen

Dit jaar organiseert Werkgroep AED Oirschot nieuwe reanimatiecursussen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. De kosten voor deze cursussen kunnen vaak worden gedeclareerd via de zorgverzekering.

Meer informatie over de Werkgroep AED Oirschot is te vinden op de website van de gemeente Oirschot.