Onzekerheid voor gebruikers van De Pas in Bernheze

De gemeente Bernheze zoekt naar oplossingen voor gebruikers van De Pas, het sociaal cultureel centrum in Heesch. Het gebouw kampt met financiële problemen, waardoor verenigingen en organisaties vrezen voor het doorgaan van hun activiteiten. Een subsidieaanvraag van ruim 411.000 euro is door het college afgewezen.

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De gemeente Bernheze wil ervoor zorgen dat de maatschappelijke en culturele activiteiten in De Pas, aan de Misse 4 in Heesch, zoveel mogelijk kunnen blijven doorgaan. Het sociaal cultureel centrum heeft financiële problemen, maar het college van burgemeester en wethouders wil de gevolgen hiervan niet afschuiven op de gebruikers.

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om ruimte beschikbaar te houden voor verenigingen en organisaties die het gebouw gebruiken. Het college heeft expliciet aangegeven geen alternatieve locaties te zoeken voor de gebruikers. Hierdoor blijft de focus liggen op het behoud van activiteiten binnen De Pas.

Subsidieaanvraag afgewezen

Ondertussen heeft het bestuur van De Pas de gemeente om aanvullende financiële steun gevraagd. In twee subsidieaanvragen is ruim 411.000 euro aangevraagd om de financiële problemen op te lossen. Het college van burgemeester en wethouders heeft echter besloten deze aanvragen niet te honoreren.

Volgens het college kampt De Pas al jarenlang met structurele tekorten en ontbreekt het perspectief op een financieel gezonde toekomst. Het huidige subsidiebeleid, vastgesteld in 2020, stelt dat de subsidie in fases wordt afgebouwd tot en met 2025. Zonder nieuwe inzichten ziet het college geen reden om hier van af te wijken.

Besluit op 1 oktober

De gemeenteraad van Bernheze moet uiteindelijk beslissen over de subsidieaanvragen. Op 1 oktober wordt het onderwerp besproken en wordt duidelijk of er financiële steun komt. Tot die tijd blijft het onzeker wat de toekomst brengt voor de gebruikers van De Pas.