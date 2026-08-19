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Eindhovense afvalverwerker Renewi schrapt tientallen banen in Nederland

Vandaag om 13:35 • Aangepast vandaag om 14:38
Afvalverwerker Renewi schrapt tientallen banen in Nederland (foto: ANP).
Afvalverwerker Renewi schrapt tientallen banen in Nederland (foto: ANP).

Het Eindhovense afvalverwerkingsbedrijf Renewi schrapt tientallen banen in Nederland. Dat meldt het bedrijf woensdag. Eerder meldden vakbonden in België dat 91 mensen hun baan bij het bedrijf daar verliezen.

Profielfoto van Juul ten Haaf
Geschreven door
Juul ten Haaf

De afvalverwerker wil de organisatie "eenvoudiger maken". Daardoor kan het bedrijf, naar eigen zeggen, "de besluitvorming versnellen en processen beter laten aansluiten op de behoeften van klanten en een snel veranderende markt".

Renewi kan nog niet zeggen hoeveel mensen er precies ontslagen gaan worden. "Omdat we ons momenteel in de informatie- en consultatiefase bevinden, kunnen we nog geen definitieve aantallen bevestigen", zegt een woordvoerder. 

Wat voor bedrijf is Renewi?
Renewi is een afvalverwerker en recyclebedrijf en bestaat sinds 2017, na een fusie van verschillende organisaties. De overname van de Brits-Nederlandse afvalrecycler door het Australische beleggingsfonds Macquarie werd vorig jaar afgerond. Daarmee ging het bedrijf ook van de beurs.

Bij het bedrijf werken duizenden mensen in verschillende landen.

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