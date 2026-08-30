Astrid Kersseboom presenteert vandaag Brabant Nieuws, op onze verjaardag

Astrid Kersseboom keert vandaag, op de vijftigste verjaardag van Omroep Brabant, eenmalig terug bij de omroep. Ze presenteert straks Brabant Nieuws, net als bij de start van de tv-zender van Omroep Brabant in 1997.

Astrid Kersseboom was sinds eind jaren 80 bij Omroep Brabant op de radio te horen. In 1997 stapte ze over naar de nieuwe tv-tak van de omroep. Met een piepjong team - Astrid was zelf 31 - werd gewerkt aan de eerste tv-uitzendingen. "Als voorbereiding zijn we toen gaan survivallen in de Ardennen, om elkaar te leren kennen", weet ze nog. Zenuwachtig voor de eerste uitzending was ze niet. "Ik ben niet zo zenuwachtig aangelegd. Als er technisch iets misgaat, moet je dat gewoon benoemen", zegt ze.

Vlekkeloos verliep die eerste tv-uitzending niet: "In die tijd ging er vaak iets mis, omdat we als een van de eerste omroepen alles digitaal hadden: van de camera’s tot de uitzendstraat. Dat haperde in het begin wel eens. Ik heb flink kunnen oefenen met het zinnetje: zoals u merkt laat de techniek ons even in de steek", lacht Astrid. Omroep Brabant was voor Astrid een springplank waar ze kon ontdekken welke kant ze met haar carrière op wilde. "We moesten het met een klein clubje zien te rooien. We waren redacteur, verslaggever, eindredacteur en presentator tegelijk. Als je net begint in de journalistiek is dat een waanzinnige manier om te ontdekken waar je kracht ligt en wat je leuk vindt."

"Iedereen vertrok meteen na een laatste uitzending. Dat was ik bij Omroep Brabant niet gewend."

Na tien jaar bij Omroep Brabant, waarvan het laatste jaar als presentator van Brabant Nieuws op tv, vertrok Astrid naar de NOS in Hilversum. "Daar heb ik aan één ding ontzettend moeten wennen", vertelt ze. "Iedereen vertrok meteen na een laatste uitzending. Dat was ik bij Omroep Brabant niet gewend. Daar kletsten we altijd nog even na. Dat is toch iets Brabants, denk ik." Bij de NOS presenteerde ze jarenlang het NOS Journaal op tv. En de laatste jaren is ze presentator van het NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1. Dit zag je niet op tv: grappige momenten bij Omroep Brabant:

Wie jarig is trakteert... worstenbroodjes! Wie jarig is trakteert, en wat hoort er nou meer bij een Brabants feestje dan een worstenbroodje? Op 1 september trekken bekende presentatoren en medewerkers van Omroep Brabant door de provincie om worstenbroodjes uit te delen aan onze lezers, luisteraars en kijkers. Van dit feestje doen we ook verslag: het is de hele dag live te volgen op onze site, app, radio, tv en onze gratis streamingdienst Brabant+. Kom jij een worstenbroodje scoren op een van deze plekken? 06.00 uur: Eindhoven Centraal

07.30 uur: TU/e Campus

09.15 uur: Tilburg Universiteit Station

10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom

11.45 uur: Rosada Outlet Roosendaal

13.15 uur: Oudenbosch Centrum

15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda

16.00 uur: Kasteel Heeswijk-Dinther

17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde)

Hier lees je alle verhalen over 50 jaar Omroep Brabant.