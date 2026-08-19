Brabantsedag 2026: alles wat je moet weten

De Brabantsedag staat weer voor de deur. Bijzondere wagens en acteurs trekken weer door de straten van Heeze. De bouwgroepen vertellen met hun wagens en toneelspel een verhaal uit de Brabantse geschiedenis. Maar wat is de Brabantsedag precies, wanneer begint de optocht en waar moet je als bezoeker rekening mee houden? Omroep Brabant zet het voor je op een rij.

De 67e Brabantsedag vindt plaats op zondag 30 augustus 2026. De theaterparade bestaat uit enorme wagens en zo'n tweeduizend acteurs. De verhalen zijn gebaseerd op een historische gebeurtenis of een historisch verhaal dat zich minstens vijftig jaar geleden in Brabant afspeelde en nog niet eerder tijdens de parade is uitgebeeld. Hoe laat begint de Brabantsedag?

Vanaf elf uur 's ochtends wordt het publiek vermaakt met cabaret, kunst, toneel, straattheater en muziek. De theaterparade start om half twee vanaf industrieterrein De Poortmannen. De wagens trekken vervolgens in zo'n anderhalf uur door het centrum van Heeze. Tot ongeveer zeven uur is het feest op de pleinen. Om half negen begint de prijsuitreiking in de Gemeentehuistuin, met aansluitend het grote slotfeest met de wagenbouwers. Wat is het thema dit jaar?

Het thema van de 67e Brabantsedag is 'Alles uit de kast'. De deelnemers werden opgeroepen om in boeken en archieven te duiken en op zoek te gaan naar bijzondere verhalen uit de Brabantse geschiedenis. Het onderwerp moet verrassend en uitdagend zijn. Hoeveel mensen komen jaarlijks op de Brabantsedag af?

Jaarlijks komen er ruim 40.000 bezoekers naar Heeze. De paradetocht niet alleen bezoekers uit Brabant of Nederland, maar ook uit het buitenland.

Waar kun je het best kijken?

Langs de hele route is een goed plekje te vinden. Maar wie de wagens en het toneelspel zo goed mogelijk wil zien, kan het beste op tijd een plekje zoeken. De parade trekt door het centrum van Heeze. De populairste plekken zijn al uren voor de start bezet. Voor extra vermaak naast de optocht kun je terecht op onder meer het Strabrechtplein en de Geldropseweg. De parade is daarnaast ook van kwart voor twee tot half vijf 's middags live te volgen via Omroep Brabant. Hoeveel wagens doen er aan de optocht mee?

Er doen dit jaar zestien wagenbouwersgroepen mee. Zij bouwden maandenlang aan hun wagen en het bijbehorende toneelspel. Hoelang zijn deelnemers bezig met de voorbereidingen?

Eigenlijk zijn de deelnemers het hele jaar met de Brabantsedag bezig. In de winter wordt het thema uitgewerkt en het ontwerp gemaakt. Vanaf ongeveer juni begint het grote bouwen aan de wagens. In de laatste weken voor de parade wordt vrijwel iedere dag gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Wie bepaalt welke wagen wint en wanneer?

Een professionele en onafhankelijke jury beoordeelt alle wagens. De jury geeft iedere deelnemer punten. De wagen met het laagste aantal punten wint. Naast de eerste drie plaatsen worden ook Parels uitgereikt. Daarmee beloont de jury groepen die binnen een bepaalde categorie opvallen. Er zijn prijzen voor onder meer de manier waarop het onderwerp en thema zijn uitgebeeld, het theatrale spel en het visuele plaatje. Ook is er een publieksprijs. Daarvoor kunnen bezoekers zelf stemmen. Daarnaast zijn er drie eervolle vermeldingen voor jeugdige deelnemers die opvallen. Wat wint de winnaar?

De winnaar krijgt een beker en vooral veel erkenning en eeuwige roem. Er is geen geldprijs. Wie was de winnaar van vorig jaar?

De winnaar van de vorige editie was Bloed, Zweet en Tranen met de wagen Van wrede winter naar vruchtbaar voorjaar. De groep won ook de publieksprijs en een prijs voor het theatrale spel. Vriendenkring Hopeloos werd tweede en De Lambrekvrienden derde. Hier lees je alles over de Brabantsedag.