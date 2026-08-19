Grote zoekactie naar man die met busje politieauto op de A2 ramt

Op de A2 tussen Vught en Boxtel heeft een man in een busje woensdagmiddag rond kwart voor één een auto van een agent geramd. Hij is daarna op de vlucht geslagen voor de politie. Er wordt rond drie uur nog altijd met agenten en speurhonden naar de man gezocht, ook in het buitengebied van Esch.

Eerder werd ook al een politiehelikopter ingezet om naar de man te zoeken. Het busje is onderzocht door de politie en is daarna in beslag genomen.

De man reed vanuit Eindhoven richting Boxtel in een blauwe bestelbus en kreeg een stopteken van de politie, vanwege een verlopen APK. De politie reed in een onopvallende auto. De bestuurder ramde vervolgens de wagen van de agent en ging er te voet vandoor.

Signalement

De politie roept mensen via Burgernet op om naar de man uit te kijken. Hij is ongeveer dertig jaar en donker getint. Hij heeft gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De man heeft mogelijk geen schoenen aan.

De politie raadt aan de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.